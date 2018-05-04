Режисера Романа Поланскі та коміка Біла Косбі виключили з Американської кіноакадемії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Керівництво Американської кіноакадемії проголосувало за позбавлення членського статусу режисера Романа Поланскі та коміка Біла Косбі через звинувачення у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Романа Поланскі американське правосуддя звинуватило в згвалтуванні неповнолітньої моделі Саманти Геймер ще в 1977 році. Режисер визнав свою провину, проте втік із США, дізнавшись, що суддя планує винести вирок, що стосується ув’язнення. Зараз він перебуває у Польщі, яка неодноразово відмовлялася видати Поланскі Сполученим Штатам.
Коміка Білла Косбі суд визнав винним у сексуальних домаганнях та звалтуванні, яке він вчинив 15 років тому, нещодавно, а саме 27 квітня.
Як повідомляв УНН, актриса Ешлі Джадд подала до суду на продюсера Харві Вайнштейна за домагання.