Режиссер "Ла-ла Ленда" и "Вавилона" Дэмиен Шазелл возглавит конкурсное жюри Венецианского кинофестиваля

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«Каждый год на 10 дней этот город искусств, Тинторетто, Тициана и Веронезе, становится городом кино, и я очень рад быть приглашенным возглавить нынешнее жюри. Я не могу дождаться, чтобы открыть для себя новую коллекцию замечательных фильмов на 80-м Венецианском кинофестивале», - отметил кинорежиссер.

Детали

Дэниел Шазелл часто посещает Венецию, он дважды открывал мероприятие Лидо: в 2016 году с «Ла-Ла Ленд» и в 2018 году с «Первым человеком». Первый фильм получил 14 номинаций на Оскар и выиграл шесть наград, в том числе премию за лучшую режиссуру. Дэмиен Шазелл стал самым молодым режиссёром, получившим эту награду. Последний его фильм "Вавилон" в главных ролях с Марго Робби и Брэдом Питтом получил три номинации на премию "Оскар".

Также было объявлено, что режиссер Алиса Диоп возглавит жюри фестиваля премии Луиджи де Лаурентиса за лучший дебютный фильм, а итальянец Йонас Карпиньяно станет президентом жюри секции «Горизонты» для ультрасовременных работ.

Алиса Диоп с «Святым Омером» получила и Большой приз жюри Венецианского серебряного льва, и Льва будущего в Венеции в прошлом году.

«Какая большая честь, какая большая радость, быть избранной председательствовать на вручении Венецианской премии «Луиджи де Лаурентис» за дебютный фильм на фестивале, который приветствовал меня и предложил мне так много в прошлом году», — отметила режиссер.

«Я счастлива передать эстафету в этом году и работать над тем, чтобы увидеть новый голос в кинематографическом ландшафте, который Венецианский фестиваль всегда стремился обновить», - сказала она.

Йонас Карпиньяно, известный по фильмам «Средиземное море», «Чамбра» и «Кяра», которые стартовали в Каннах, сказал: «Год за годом богатый и смелый выбор Horizons предлагает нам глубокое погружение в мир кино. Я не могу дождаться, чтобы пережить эмоции и почувствовать разнообразные реалии, которые мы встретим в театрах на Лидо. Иметь возможность увидеть некоторые из лучших фильмов года в одном из самых красивых мест в мире – это действительно что-то особенное».

Справочно

80-й Венецианский кинофестиваль продлится с 30 августа по 9 сентября.