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Режисер “Ла-ла Ленду” та “Вавилону” Демієн Шазелл очолить конкурсне журі Венеціанського кінофестивалю 

Режисер “Ла-ла Ленду” та “Вавилону” Демієн Шазелл очолить конкурсне журі Венеціанського кінофестивалю 

Київ • УНН

 • 1579272 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Кінорежисер Демієн Шазелл, який отримав Оскар за фільм "Ла-Ла Ленд", очолить журі конкурсу 80-го Венеціанського кінофестивалю, пише УНН з посиланням на Variety.

Цитата

«Щороку на 10 днів це місто мистецтв, Тінторетто, Тиціана та Веронезе, стає містом кіно, і я дуже радий бути запрошеним очолити цьогорічне журі. Я не можу дочекатися, щоб відкрити для себе нову колекцію чудових фільмів на 80-му Венеціанському кінофестивалі» - зазначив кінорежисер.

Деталі

Денієл Шазелл часто відвідує Венецію, він двічі відкривав захід Лідо: у 2016 році з «Ла-Ла Ленд» і у 2018 році з «Першою людиною». Перший фільм отримав 14 номінацій на Оскар і виграв шість нагород, у тому числі премію за найкращу режисуру. Демієн Шазелл став наймолодшим режисером, який отримав цю нагороду. Останній його фільм "Вавилон" у головних ролях з Марго Роббі та Бредом Піттом отримав три номінації на премію "Оскар".

Також було оголошено, що режисерка Аліса Діоп очолить журі фестивалю премії Луїджі де Лаурентіса за найкращий дебютний фільм, а італієць Йонас Карпіньяно стане президентом журі секції «Горизонти» для ультрасучасних робіт.

Аліса Діоп із «Святим Омером» здобула і Великий приз журі Венеціанського срібного лева, і Лева майбутнього у Венеції минулого року.

«Яка велика честь, яка велика радість, бути обраною головувати на врученні Венеціанської премії «Луїджі де Лаурентіс» за дебютний фільм на фестивалі, який вітав мене і запропонував мені так багато минулого року», — зазначила режисерка.

«Я щаслива передати естафету цього року і працювати над тим, щоб побачити новий голос у кінематографічному ландшафті, який Венеціанський фестиваль завжди прагнув оновити», - сказала вона.

Йонас Карпіньяно, відомий за фільмами «Середземне море», «Чамбра» та «К’яра», які стартували в Каннах, сказав: «Рік за роком багатий і сміливий вибір Horizons пропонує нам глибоке занурення у світ кіно. Я не можу дочекатися, щоб пережити емоції та відчути різноманітні реалії, які ми зустрінемо в театрах на Лідо. Мати можливість побачити деякі з найкращих фільмів року в одному з найкрасивіших місць у світі – це справді щось особливе».

Довідково

80-й Венеціанський кінофестиваль триватиме з 30 серпня по 9 вересня.

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