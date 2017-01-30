Режима прекращения огня на Донбассе не существует - А.Меркель

"За последние часы мы снова узнали, что режима прекращения огня не существует, снова гибнут солдаты и я должна сказать, что ситуация на линии огня вызывает беспокойство. По данным ООН, уже к этому моменту погибли около 10 тыс. человек (на Донбассе - ред.)", - отметила А.Меркель.