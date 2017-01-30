Режиму припинення вогню на Донбасі не існує - А.Меркель

"За останні години ми знову довідалися, що режиму припинення вогню не існує, що знову гинуть солдати і я повинна сказати, що ситуація на лінії вогню викликає занепокоєння. За даними ООН, вже до цього моменту загинули близько 10 тис. людей (на Донбасі - ред.)", - зазначила А.Меркель.