Режиму припинення вогню на Донбасі не існує - А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Режиму припинення вогню на Донбасі не існує. Про це під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН.
"За останні години ми знову довідалися, що режиму припинення вогню не існує, що знову гинуть солдати і я повинна сказати, що ситуація на лінії вогню викликає занепокоєння. За даними ООН, вже до цього моменту загинули близько 10 тис. людей (на Донбасі - ред.)", - зазначила А.Меркель.