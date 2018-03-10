Reuters: заложники в доме ветеранов в Калифорнии погибли вместе с нападающим
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Все трое заложников в центре для ветеранов города Янтвилл (штат Калифорния) погибли, нападавший найден мертвый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно информации представителя местной полиции, слова которого приводит Reuters, все заложники были женщинами. Ранее сообщалось, что речь идёт о сотрудниках учреждения.
Как добавляет агентство, преступник был участником программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.
Правоохранительные органы смогли установить личность мужчины, однако подробности по этому поводу не были обнародованы.
Сначала злоумышленник захватил больше заложников, однако впоследствии отпустил несколько человек, передает агентство. По словам шерифа округа Напа Джона Робертсона, угроз для общественности в связи с инцидентом в данный момент нет.
Напомним, недалеко от учреждения для ветеранов в Янтвилли был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он сделал несколько выстрелов и захватил заложников. В настоящее время центр, в котором проживает более 1 тыс. ветеранов, окруженный полицейскими, все входы и выходы из него перекрыты.