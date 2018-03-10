Reuters: заручники у будинку ветеранів у Каліфорнії загинули разом з нападником
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Всі троє заручників у центрі для ветеранів міста Янтвілл (штат Каліфорнія) загинули, нападник теж знайдений мертвий. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
За інформацією представника місцевої поліції, слова якого наводить Reuters, усі заручники були жінками. Раніше повідомлялося, що мова йде про співробітників установи.
Як додає агентство, злочинець був учасником програми для ветеранів, які страждають від посттравматичного стресового розладу.
Правоохоронні органи змогли встановити особу чоловіка, проте подробиці щодо цього не були оприлюднені.
Спочатку зловмисник захопив більше заручників, проте згодом відпустив кілька людей, передає агентство. За словами шерифа округу Напа Джона Робертсона, загроз для громадськості в зв'язку з інцидентом у даний момент немає.
Нагадаємо, недалеко від установи для ветеранів в Янтвіллі був помічений чоловік у бронежилеті з гвинтівкою. Він зробив кілька пострілів і захопив заручників. У даний час центр, в якому проживають понад 1 тис. ветеранів, оточений поліцейськими, всі входи і виходи з нього перекриті.