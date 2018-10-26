Reuters: разосланные в США бомбы были собраны по инструкциям из интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Бомбы, разосланные в США бывшему президенту Бараку Обаме и другим политикам-демократам, были, по мнению следствия, собраны по инструкциям из интернета. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.
Как отмечают источники агентства, такие инструкции распространяют на исламистских сайтах. Кроме того, устройство бомбы могло быть взято из “Поваренной книги анархиста”.
Информации о возможных подозреваемых в деле о рассылке бомб пока нет. По данным CNN, следствию удалось выяснить, что некоторые из посылок прошли через почтовый центр во Флориде.
Напоминаем, сообщение об обнаружении подозрительной посылки в офисном здании на северо-западе Вашингтона, в результате которого были эвакуированы редакции нескольких радиостанций, оказалось ложной тревогой.