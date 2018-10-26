NBC: повідомлення про підозрілу посилку в Вашингтоні було помилковою тривогою

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Повідомлення про виявлення підозрілої посилки в офісній будівлі на північному заході Вашингтона, в результаті якого були евакуйовані редакції декількох радіостанцій, виявилося помилковою тривогою. Про це повідомив у четвер телеканал NBC, інформує УНН.

За його даними, поліція вивчила підозрілий пакет і дала дозвіл співробітникам радіостанцій повернутися назад. Евакуація в будівлі в районі метро Friendship Heights, де розташовані офіси консервативної радіостанції WMAL і деяких інших, була проведена о 16:13 за місцевим часом (23:13 за Києвом). Район НП був тимчасово оточений поліцією.

Як повідомляв УНН, відправника саморобних бомб шукають в штатах Нью-Йорк і Флорида. На думку одного зі слідчих, принаймні частина посилок з вибухівкою була відправлена з Флориди. “Складається враження, що більшість з них, якщо не всі, пройшли через пошту”, — зазначив він.

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