NBC: повідомлення про підозрілу посилку в Вашингтоні було помилковою тривогою

За його даними, поліція вивчила підозрілий пакет і дала дозвіл співробітникам радіостанцій повернутися назад. Евакуація в будівлі в районі метро Friendship Heights, де розташовані офіси консервативної радіостанції WMAL і деяких інших, була проведена о 16:13 за місцевим часом (23:13 за Києвом). Район НП був тимчасово оточений поліцією.

Як повідомляв УНН, відправника саморобних бомб шукають в штатах Нью-Йорк і Флорида. На думку одного зі слідчих, принаймні частина посилок з вибухівкою була відправлена з Флориди. “Складається враження, що більшість з них, якщо не всі, пройшли через пошту”, — зазначив він.