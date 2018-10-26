NBC: сообщение о подозрительной посылке в Вашингтоне было ложной тревогой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сообщение об обнаружении подозрительной посылки в офисном здании на северо-западе Вашингтона, в результате которого были эвакуированы редакции нескольких радиостанций, оказалось ложной тревогой. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC, информирует УНН.
По его данным, полиция изучила подозрительный пакет и дала разрешение сотрудникам радиостанций вернуться назад. Эвакуация в здании в районе метро Friendship Heights, где расположены офисы консервативной радиостанции WMAL и других, была проведена в 16:13 по местному времени (23:13 по Киеву). Район ЧП был временно оцеплен полицией.
Как сообщал УНН, отправителя самодельных бомб ищут в штатах Нью-Йорк и Флорида. По мнению одного из следователей, по крайней мере часть посылок со взрывчаткой была отправлена из Флориды. “Создается впечатление, что большинство из них, если не все, прошли через почту”, — отметил он.