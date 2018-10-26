Reuters: розіслані в США бомби були зібрані за інструкціями з інтернету

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бомби, розіслані в США колишньому президенту Бараку Обамі і іншим політикам-демократам, були, на думку слідства, зібрані за інструкціями з інтернету. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, інформує УНН.