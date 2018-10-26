Reuters: розіслані в США бомби були зібрані за інструкціями з інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бомби, розіслані в США колишньому президенту Бараку Обамі і іншим політикам-демократам, були, на думку слідства, зібрані за інструкціями з інтернету. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, інформує УНН.
Як відзначають джерела агентства, такі інструкції поширюють на ісламістських сайтах. Крім того, влаштування бомби могло бути взято з “Кулінарної книги анархіста”.
Інформації про можливих підозрюваних у справі про розсилку бомб поки немає. За даними CNN, слідству вдалося з’ясувати, що деякі з посилок пройшли через поштовий центр у Флориді.
Нагадуємо, повідомлення про виявлення підозрілої посилки в офісній будівлі на північному заході Вашингтона, в результаті якого були евакуйовані редакції декількох радіостанцій, виявилося помилковою тривогою.