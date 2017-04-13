Репрессии в Крыму ужесточаться перед предстоящими выборами президента РФ - Р.Чубаров

"Мы прогнозируем, что репрессии в Крыму, оккупированном Российской Федерацией, будут далее ужесточаться. Это объясняется тем, что ситуация в самой России, оккупированный Крым, предрасположен к тому, что режим Путина будет дальше опираться на репрессии. Страх это то состояние, которым Путин полностью хочет охватить российское общество до выборов президента России, намеченным на 18 марта. Соответственно эти же процессы будут реализовываться в оккупированном Крыму", - сказал Р.Чубаров.

Напомним, в Бахчисарае оккупационная власть задержала 6 крымских татар.