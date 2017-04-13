Репресії в Криму посилюватимуться перед майбутніми виборами президента РФ - Р.Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Репресії в Криму будуть посилюватися перед майбутнім виборами президента Росії. Таку думку журналістам в парламенті висловив народний депутат України Рефат Чубаров, передає кореспондент УНН.
"Ми прогнозуємо, що репресії в Криму, окупованому Російською Федерацією, будуть далі посилюватися. Це пояснюється тим, що ситуація в самій Росії, окупований Крим, схильний до того, що режим Путіна буде далі спиратися на репресії. Страх це той стан, яким Путін повністю хоче охопити російське суспільство до виборів президента Росії, намічених на 18 березня. Відповідно ці ж процеси будуть реалізовуватись в окупованому Криму", - сказав Р.Чубаров.
Нагадаємо, у Бахчисараї окупаційна влада затримала 6 кримських татар.