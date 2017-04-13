Репресії в Криму посилюватимуться перед майбутніми виборами президента РФ - Р.Чубаров

"Ми прогнозуємо, що репресії в Криму, окупованому Російською Федерацією, будуть далі посилюватися. Це пояснюється тим, що ситуація в самій Росії, окупований Крим, схильний до того, що режим Путіна буде далі спиратися на репресії. Страх це той стан, яким Путін повністю хоче охопити російське суспільство до виборів президента Росії, намічених на 18 березня. Відповідно ці ж процеси будуть реалізовуватись в окупованому Криму", - сказав Р.Чубаров.

Нагадаємо, у Бахчисараї окупаційна влада затримала 6 кримських татар.