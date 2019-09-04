Религиозный конфликт в Ровенской области: открыто 12 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вчера в селе Малинск в Ровенской области произошел религиозный конфликт, в результате открыли 12 уголовных дел. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"Очередной инцидент между представителями двух религиозных общин возник вчера, 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск. Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи и получении телесных повреждений местными жителями в полицию начали поступать с 7:30", - сообщили в полиции.
Следственная группа установила, что представители приходского совета Петр-Павловской прихода Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения. Это спровоцировало конфликт между 60 представителями религиозных общин, который перерос в драку возле церкви. Во время драки 11 местных жителей получили телесные повреждения: ушибы и ссадины.
"В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловской прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм. Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации части 1 статьи 125 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - прокомментировали в полиции.
Напомним, в храме на Буковине произошел конфликт двух религиозных общин.