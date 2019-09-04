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Релігійний конфлікт на Рівненщині: відкрито 12 кримінальних проваджень

Релігійний конфлікт на Рівненщині: відкрито 12 кримінальних проваджень

Київ • УНН

 • 13247 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Вчора у селі Малинськ на Рівненщині стався релігійний конфлікт, у результаті відкрито 12 кримінальних справ. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненької області, передає УНН.

"Черговий інцидент між представниками двох релігійних громад виник учора, 3 вересня, на території церкви у селі Малинськ. Повідомлення про конфлікт із невідомими особами, які зрізали замки на дверях храму, намагаються винести звідти речі та отримання тілесних ушкоджень місцевими жителями до поліції почали надходити із 7:30", - повідомили у поліції.

Слідча група встановила, що представники парафіяльної ради Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ зрізали замки на вхідних дверях храму та проникли всередину для проведення богослужіння. Це спровокувало конфлікт між 60 представниками релігійних громад, який переріс у бійку поблизу церкви. Під час бійки 11 місцевих жителів отримали тілесні ушкодження: забої та садна.

"У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство) слідчі Березнівського відділення поліції вилучили документи, які, зі слів представників Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ, підтверджують їхнє право власності на храм. Крім того, за 11 фактами заподіяних умисних легких тілесних ушкоджень відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 125 КК України. Слідчі дії тривають", - прокоментували у поліції.

Нагадаємо, у храмі на Буковині стався конфлікт двох релігійних громад.

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