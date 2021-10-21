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Ректор Экологического университета опроверг информацию о серном облаке над Одессой

Киев • УНН

 • 11970 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Широко распространяемая в сети информация о плотном облаке оксида серы (SO2) над Одессой и областью не соответствует действительности. Об этом 21 октября сообщил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко, передает УНН.

Ректор Экологического университета опроверг информацию о серном облаке над Одессой

Специалист отметил, что история с появлением “облака SO2” над Одессой из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма — фейк.

“Концентрации SO2 минимальны у поверхности Земли и опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто на дорогах Одессы, чем от извержения вулкана в Испании”, — отметил Степаненко.

В подтверждение эколог разместил карту пространственного распределения SO2 над Европой на 2 часа ночи 21 октября от Европейской службы мониторинга окружающей среды.

Отметим, что утром 21 октября в сети появились сообщения о якобы плотном облаке оксида серы (SO2) над Одессой и областью, и что предельная концентрация токсичного газа 21 октября превышена в 10-12 раз. В публикациях на пабликах в связи с этим звучат призывы не выходить на улицы до вечера.

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