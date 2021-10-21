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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Ректор Екологічного університету спростував інформацію про сіркову хмару над Одесою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Інформація, яка широко розповсюджується в мережі, про щільну хмарі оксиду сірки (SO2) над Одесою і областю не відповідає дійсності. Про це 21 жовтня повідомив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко, передає УНН.

Ректор Екологічного університету спростував інформацію про сіркову хмару над Одесою

Фахівець зазначив, що історія з появою “хмари SO2” над Одесою через виверження вулкана на іспанському острові Пальма — фейк.

“Концентрації SO2 мінімальні біля поверхні Землі і побоюватися варто скоріше вихлопів з безлічі авто на дорогах Одеси, ніж від виверження вулкана в Іспанії”, — зазначив Степаненко.

На підтвердження еколог розмістив карту просторового розподілу SO2 над Європою на 2 години ночі 21 жовтня від Європейської служби моніторингу навколишнього середовища.

Зазначимо, що вранці 21 жовтня в мережі з’явилися повідомлення про нібито щільну хмару оксиду сірки (SO2) над Одесою і областю, і що гранична концентрація токсичного газу 21 жовтня перевищена в 10-12 разів. У публікаціях на паблік в зв’язку з цим звучать заклики не виходити на вулиці до вечора.

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