Ректор Екологічного університету спростував інформацію про сіркову хмару над Одесою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Інформація, яка широко розповсюджується в мережі, про щільну хмарі оксиду сірки (SO2) над Одесою і областю не відповідає дійсності. Про це 21 жовтня повідомив ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко, передає УНН.
Фахівець зазначив, що історія з появою “хмари SO2” над Одесою через виверження вулкана на іспанському острові Пальма — фейк.
“Концентрації SO2 мінімальні біля поверхні Землі і побоюватися варто скоріше вихлопів з безлічі авто на дорогах Одеси, ніж від виверження вулкана в Іспанії”, — зазначив Степаненко.
На підтвердження еколог розмістив карту просторового розподілу SO2 над Європою на 2 години ночі 21 жовтня від Європейської служби моніторингу навколишнього середовища.
Зазначимо, що вранці 21 жовтня в мережі з’явилися повідомлення про нібито щільну хмару оксиду сірки (SO2) над Одесою і областю, і що гранична концентрація токсичного газу 21 жовтня перевищена в 10-12 разів. У публікаціях на паблік в зв’язку з цим звучать заклики не виходити на вулиці до вечора.