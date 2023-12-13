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Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с Olx.ua

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 20:30  •  14468 просмотра

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Министерство обороны Украины заключило партнерство с Olx.ua для набора военнослужащих по контракту, став четвертой компанией, которая присоединилась к этой инициативе. Более 1 000 вакансий для военнослужащих на сайтах-партнерах получили десятки тысяч откликов.

Компания Olx.ua подписала договор с Минобороны о сотрудничестве в рекрутинге военнослужащих на контрактную службу. О заключении соглашения сообщили в Минобороны, передает УНН.

Компания Olx.ua - новый партнер Минобороны на рынке рекрутинга Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова и директор ООО "Емаркет Украина" (Olx.ua) Екатерина Онищенко подписали документ о сотрудничестве.

 - сообщили в Минобороны.

Детали

ОЛХ - это четвертая компания, с которой оборонное ведомство будет работать для привлечения в Вооруженные Силы Украины мотивированных военных для службы по контракту.

"Очень радует, что представители бизнеса демонстрируют патриотическую позицию и предлагают свои возможности для этого дела. Проект уже демонстрирует первые положительные результаты", - отметила Наталья Калмыкова.

"Мы с "OLX Работа" охотно поддерживаем эту инициативу. Ведь кроме военных вакансий, ВСУ нуждаются в поварах, водителях, слесарях и тому подобное. И таких специалистов на "OLX Работа" немало. Это прекрасная возможность укомплектовывать подразделения не по принципу распределения, а сугубо по специальности", - отметила директор ООО "Емаркет Украина" (Olx.ua) Екатерина Онищенко.

По данным Минобороны сейчас на партнерских интернет-площадках в сети разместили более 1000 вакансий на должности в Силах Обороны, на которые поступили десятки тысяч отзывов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые результаты рекрутинга Минобороны - интерес к вакансиям вырос втрое 

Это сотрудничество свидетельствует, что заинтересованность вакансиями в Вооруженных Силах Украины растет.  

Оборонное ведомство призывает присоединяться и другие онлайн-платформы к сотрудничеству в рамках этого рекрутингового проекта.

Напомним

О намерении привлекать рекрутинговые фирмы для целевого призыва на военную службу в Минобороны заявили еще в ноябре.

В рамках старта проекта рекрутинга в ВСУ Минобороны подписало договор сначала с украинской платформой по трудоустройству Lobby X. Затем Соглашение о сотрудничестве подписано с компанией Work.ua, и  robota.ua 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони домовились про співпрацю з Olx.ua
Recruitment to the Armed Forces: The Ministry of Defense agreed to cooperate with Olx.ua
Новости по теме

Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с Olx.ua

Министерство обороны Украины заключило партнерство с Olx. ua для набора военнослужащих по контракту, став четвертой компанией, которая присоединилась к этой инициативе. Более 1 000 вакансий для военнослужащих на сайтах-партнерах получили десятки тысяч откликов.

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