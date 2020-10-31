Рекорд результативности 36-летнего Буртта принес "Будивельнику" второй выигрыш в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В ПС "Венето" в Киеве местный "Будивельник" принял БК "Черкасские Обезьяны" в рамках игры Суперлиги, передает корреспондент УНН.
Сначала удачное выступление защитника столичной команды Козлова позволило ему собственноручно идти на равных против гостей — 13:15, а командный счет был 20:15 в пользу “Будивельника”.
В дальнейшем на паркете шла равная борьба, но феноменальное выступление украинского защитника Стивена Буртта, набравшего все 16 заключительных очков “Будивельника”, принесло хозяевам выигрыш 73:68.
Стоит отметить, что 36-летний Буртт установил новый рекорд результативности сезона Суперлиги, набрав 39 очков, добавив к ним 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата. У киевлян стало уже две победы в турнире при 4 поражениях. У “Обезьян” семь поражений.