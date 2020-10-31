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Рекорд результативності 36-річного Буртта приніс "Будівельнику" другий виграш у Суперлізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У ПС "Венето" у Києві місцевий "Будівельник" прийняв БК "Черкаські Мавпи" в рамках гри Суперліги, передає кореспондент УНН.

Спочатку вдалий виступ захисника столичної команди Козлова дозволяв йому власноруч йти на рівних проти гостей — 13:15, а командний рахунок був 20:15 на користь “Будівельника”.

Надалі на паркеті точилася рівна боротьба, але феноменальний виступ українського захисника Стівена Буртта, який набрав усі 16 заключних очок “Будівельника”, приніс господарям виграш 73:68.

Варто відзначити, що 36-річний Буртт встановив новий рекорд результативності сезону Суперліги, набравши 39 очок, додавши до них 7 підбирань, 4 передачі та 4 перехоплення. У киян стало вже дві перемоги у турнірі при 4 поразках. У “Мавп” сім поразок.

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