События, начавшиеся с разглашения информации о вероятной причастности к коррупционным действиям уже уволенного заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого и получившие продолжение после демонстративного отказа со стороны Андрея Костина давать объяснения Верховной Раде, похоже, могут закончиться в течение следующих недель. При чем - закончиться отставкой всего руководства Офиса Генпрокурора, пишет УНН со ссылкой на издание Факты.

Ранее СМИ уже констатировали, что Костин "стал начальником, который всегда в отъезде". Его в шутку называют "генпрокурором иностранных дел". Как следствие - за два года нет никаких результатов, которыми Офис Генпрокурора мог бы похвастаться - ни в вопросе доведения до суда резонансных уголовных дел (включая расстрелы на Майдане в 2014 г.), ни в сфере реформирования прокуратуры, ни в направлении завершения аттестации прокуроров.

Как следствие, констатируют Факты, доверие к органам прокуратуры, которое в первый год полномасштабной войны выросло до 61% (данные ОО "Адвокат будущего"), довольно быстро вернулись на довоенный уровень (62% недоверия в октябре 2019 г., по данным группы "Рейтинг"). В декабре 2023 г. КМИС констатировал обвал показателей доверия - до 9% против 64% тех, кто не доверял ведомству.

В статье автор задается вопросом, есть ли в этом инертном состоянии органов прокуратуры вина Костина?

"Сама система "прокурорских", которая складывалась годами и десятилетиями, оказалась способной нивелировать все посягательства на собственные неформальные права и привилегии.

Времена Пшонки можно не вспоминать - там дело заноса "чемоданов" и "конвертов" было поставлено на конвейер. В 2014 г., казалось бы, появился шанс на трансформацию этого токсичного, учитывая его восприятие украинцами, органа. Но из достижений Виталия Яремы не упоминается ни одно, Шокин стал инициатором испорченных отношений с Байденом, эффективность пребывания на должности Юрия Луценко, Руслана Рябошапки и Ирины Венедиктовой тоже весьма сомнительна.

В украинских СМИ часто вспоминают о деятельности румынского антикоррупционного прокурора Лауры Ковеши, которая привела на скамью подсудимых тысячи высокопоставленных чиновников и даже родного брата президента Румынии.

В отечественных реалиях, однако, очередные "люби друзи" так и остаются лицами неприкосновенными для органов прокуратуры", - говорится в статье.

Как следствие, в 2021 г. Украина заняла 122 место из 180 стран по индексу восприятия коррупции Corruption Perceptions Index (CPI), в 2022-м - 116 и 104 место - в 2023-м. То есть, какой-то прогресс идет, но есть ли в этом заслуга прокуратуры?

Автор приводит ряд информационных поводов, которые давали прокуроры с 2022 года: Посмотрим на заголовки новостей, в которых фигурируют прокуроры за 2022-2024 гг.

Август 2022: На Николаевщине СБУ задержала прокурора, который предлагал подследственному военнослужащему за взятку избежать тюремного срока.

Октябрь 2022: В Винницкой области прокурора поймали пьяным за рулем.

Октябрь 2022: СБУ задержала чиновника прокуратуры, который за деньги "гарантировал" оформление инвалидности.

Ноябрь 2022: ГБР задержало прокурора Запорожской окружной прокуратуры во время получения взятки в сумме 2 тыс. долларов.

Ноябрь 2022: Работники ГБР задержали прокурора одной из прокуратур Одессы по подозрению во взяточничестве

Март 2023: На Сумщине предприниматели обвиняют прокуратуру в силовом давлении.

Май 2023: Сотрудники ГБР задержали прокурора Харькова во время получения им взятки в 35 тысяч долларов.

Октябрь 2023: ГБР задержало на взятке в 45 тысяч долларов США прокурора Фастовской окружной прокуратуры.

Октябрь 2023: В Днепре ГБР задержало прокурора на взятке в 10 000 $ за переквалификацию статьи обвиняемому.

Февраль 2024: В Винницкой области руководителя Тульчинской окружной прокуратуры задержали на взятке.

Март 2024: ГБР задержало прокурора Киевской местной прокуратуры во время завладения 100 000 долларов США.

Апрель 2024 года: В Черкассах задержали влиятельного прокурора.

Июнь 2024 года: В Киеве прокурор присвоил более 4 млн грн вещественных доказательств.

Автор приходит к выводу, что прокуратура действительно внесла вклад в прогресс Украины в Индексе восприятия коррупции. Но только в том контексте, что ее сотрудников задерживали следователи ГБР и СБУ.

"Очевидно, что правовая среда, которая нормирует деятельность прокуроров, оставляет им очень широкое поле для деятельности и трактовки норм закона. И это, нередко, они используют с коррупционными целями.

Еще в 2014 г. Совет Европы сформулировал рекомендации по судебной реформе и реформе прокуратуры в Украине.

Спустя десять лет, как видим с "казусом Вербицкого", движение в этом направлении если и есть, то откровенно недостаточное для того, чтобы доверие к прокуратуре появилось и в украинском обществе, и у наших западных партнеров.

И простой заменой одних исполнителей на других ситуацию не изменить. Кажется, это, по крайней мере после демарша Костина, поняли и в Верховной Раде", - резюмирует автор.