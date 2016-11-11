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Регламентный комитет рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с В.Новинского 16 ноября

Киев • УНН

 • 12573 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского 16 ноября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, в повестке дня заседания комитета, которое запланировали 16 ноября, есть, в том числе, вопрос о представлении, поддержанный и внесенный в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 3 ноября 2016 г. "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича.

Заседание начнется в 15 часов.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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