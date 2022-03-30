Референдум относительно нейтрального статуса возможен только после вывода российских войск из Украины – Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. Проведение референдума о нейтральном статусе Украины возможно только тогда, когда войска оккупантов отойдут к границам. Как заявил в эфире одного из телеканалов советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, любой договор, подписанный во время пребывания вражеских войск на территории государства, не является действительным в соответствии с Венской конвенцией, передает УНН.
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“Для того, чтобы безопасный договор действительно был правильно зафиксирован в международном праве, процедура должна быть такая: референдум в Украине, после этого ратификации парламентов стран-гарантов и Верховной Рады. Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что у нас военное положение, то есть война. Безусловно, процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная, и мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, когда российские войска покинут нашу территорию. То есть, отойдут к границам, по крайней мере, к позициям, как говорит президент, на 23 февраля 2022 года”, - объяснил он.
Детали
Подоляк отметил, что в это время начинает работать Венская конвенция, которая четко говорит, что любой договор, подписанный во время пребывания оккупационных войск, не будет считаться действительным.
Военное положение в стране будет отменено тогда, когда российской федерации здесь не будет, добавил представитель ОП.
Добавим
Президент Украины Зеленский в интервью российским СМИ предположил возможность проведения референдума. При этом президент подчеркнул, что проведение референдума невозможно, пока на территории Украины присутствуют российские войска.