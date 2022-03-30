Референдум щодо нейтрального статусу можливий тільки після виведення російських військ з України – Подоляк

Цитата

“Для того, щоб безпековий договір дійсно був правильно зафіксований у міжнародному праві, процедура має бути така: референдум в Україні, після цього ратифікації парламентів країн-гарантів і Верховної Ради. Безумовно, референдум не буде проходити сьогодні, тому що у нас воєнний стан, тобто війна. Безумовно, процедура проведення референдумів в Україні чітка і збалансована, і ми вийдемо на процедуру запуску референдуму тільки після того, коли російські війська покинуть нашу територію. Тобто, відійдуть до кордонів, принаймні, до позицій, як каже президент, на 23 лютого 2022 року”, – пояснив він.

Деталі

Подоляк зазначив, що в цей час починає працювати Віденська конвенція, яка чітко говорить, що будь-який договір, що підписаний під час перебування окупаційних військ, не буде вважатися дійсним.

Воєнний стан в країні буде відмінений тоді, коли російської федерації тут не буде, додав представник ОП.

Додамо

Президент України Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ припустив можливість проведення референдуму. Водночас президент наголосив, що проведення референдуму неможливе, поки на території України присутні російські війська.