"Реал" выиграл первую встречу после возвращения Зидана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский “Реал” дома справился с “Сельтой” из Виго, передает корреспондент УНН.
На 16 минуте встречи стоит вспомнить супер сейв от Наваса, который дотянулся кончиками пальцев до мяча, который летел под перекладину. Тони Кроос ответил острым дальним выстрелом — выше перекладины, а затем Бэйл проверил на прочность перекладину.
Голы в ворота “Сельты” болельщики увидели: Иско замкнул прострел от Крооса, а Марсело вывел на свободную позицию в чужой штрафной Гарета Бэйла — 2:0.
Примечательно, что для “галактикос” это была первая встреча после возвращения на пост наставника Зинедина Зидана.
Кроме того добавим, “Реал” с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, “Сельта” (25) — восемнадцатое.