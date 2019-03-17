"Реал" виграв першу зустріч після повернення Зідана
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У матчі 28-го туру іспанської Прімери мадридський “Реал” вдома впорався із “Сельтою” з Віго, передає кореспондент УНН.
На 16 хвилині зустрічі варто згадати супер сейв від Кейлора Наваса, який дотягнувся кінчиками пальців до м’яча, який летів під поперечину. Тоні Кроос відповів гострим дальнім пострілом — вище перекладини, а згодом Бейл перевірив на міцність перекладину.
Голи у ворота “Сельти” уболівальники побачили: Іско замкнув простріл від Крооса, а Марсело вивів на вільну позицію у чужому штрафному Гарета Бейла — 2:0.
Примітно, що для “галактікос” це була перша зустріч після повернення на пост наставника Зінедіна Зідана.
Крім того додамо, “Реал” з 54 очками посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, “Сельта” (25) — 18-е.