"Реал" стал вторым финалистом Клубного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Мадридский "Реал" минимально победил "Аль-Джазира" в полуфинале Клубного чемпионата мира, который проходит на территории ОАЭ, передает корреспондент УНН.
В первом тайме ряд моментов упустили игроки действующего чемпиона турнира из-за безупречных действий голкипера Хусани. В двух моментах после ударов Роналду и Модрича кипер переводил мяч в каркас своих ворот. Впоследствии удалось отличиться Каземиро, но благодаря видеоповтору, арбитры отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд.
Неслаженные действия "галактикос" в защите позволили забить бразильскому нападающему Ромариньйо. Ассистировал автору забитого мяча бывший футболист "Локомотива" и "Анжи" Буссуфа.
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После перерыва мадридцы добились положительного результата. Сначала Роналду забил с передачи Модрича, а Гарет Бэйл отличился после скидки Лукаса - 2:1.
Примечательно, что во второй половине Карим Бензема еще дважды попал в штангу ворот "Аль-Джазиры".
Добавим также, в финале "Реалу" будет противостоять бразильский "Гремио". За третье место "Аль-Джазира" встретится с "Пачукой".
Как сообщал УНН, лидер "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча-2017".