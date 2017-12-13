"Реал" став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Мадридський "Реал" мінімально переміг "Аль-Джазіру" у півфіналі Клубного чемпіонату світу, що проходить на території ОАЕ, передає кореспондент УНН.
В першому таймі низку нагод упустили гравці чинного чемпіона турніру через бездоганні дії голкіпера Хусані. В двох моментах після ударів Роналду та Модріча кіпер переводив м'яч у каркас своїх воріт. Згодом вдалося відзначитися Каземіро, але завдяки відеоповтору, арбітри відмінили взяття воріт, зафіксувавши офсайд.
Незлагоджені дії "галактікос" в захисті дозволили забити бразильському нападнику Ромаріньйо. Асистував автору забитого м'яча колишній футболіст "Локомотива" і "Анжи" Буссуфа.
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По перерві мадридці домоглися позитивного результату. Спочатку Роналду забив з передачі Модріча, а Гарет Бейл відзначився після скидки Лукаса – 2:1.
Примітно, що у другій половині Карім Бензема ще двічі поцілив у стійку воріт "Аль-Джазіри".
Додамо також, у фіналі "Реалу" протистоятиме бразильський "Греміо". За третє місце "Аль-Джазіра" зустрінеться з "Пачукою".
Як повідомляв УНН, лідер "Реала" Кріштіану Роналду став володарем “Золотого м’яча-2017”.