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"Реал" став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу

"Реал" став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Мадридський "Реал" мінімально переміг "Аль-Джазіру" у півфіналі Клубного чемпіонату світу, що проходить на території ОАЕ, передає кореспондент УНН.

В першому таймі низку нагод упустили гравці чинного чемпіона турніру через бездоганні дії голкіпера Хусані. В двох моментах після ударів Роналду та Модріча кіпер переводив м'яч у каркас своїх воріт. Згодом вдалося відзначитися Каземіро, але завдяки відеоповтору, арбітри відмінили взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

Незлагоджені дії "галактікос" в захисті дозволили забити бразильському нападнику Ромаріньйо. Асистував автору забитого м'яча колишній футболіст "Локомотива" і "Анжи" Буссуфа.

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По перерві мадридці домоглися позитивного результату. Спочатку Роналду забив з передачі Модріча, а Гарет Бейл відзначився після скидки Лукаса – 2:1.

Примітно, що у другій половині Карім Бензема ще двічі поцілив у стійку воріт "Аль-Джазіри".

Додамо також, у фіналі "Реалу" протистоятиме бразильський "Греміо". За третє місце "Аль-Джазіра" зустрінеться з "Пачукою".

Як повідомляв УНН, лідер "Реала" Кріштіану Роналду став володарем “Золотого м’яча-2017”.

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