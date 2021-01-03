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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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"Реал" обыграл "Сельту" и вышел в лидеры испанской Примеры

Киев • УНН

 • 13012 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Мадридский "Реал" одержал победу над "Сельтой" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу, который состоялся на стадионе "Сантьяго Бернабеу", информирует УНН.

"Реал" обыграл "Сельту" и вышел в лидеры испанской Примеры

"Галактикос" сумели нанести лишь два удара в створ ворот "Сельты" за весь поединок, и оба они попали в цель.

29-летний полузащитник Лукас отличился с паса Асенсио на 6-й минуте, а на 53 минуте ситуация стала зеркально противоположной - Асенсио забил, Лукас ассистировал. В результате 2:0.

Заметим, что "Реал" набрал 36 баллов и вышел на первую строчку Примеры. Мадридский "Атлетико" (35) - на втором месте, у команды Диего Симеоне три матча в запасе.

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