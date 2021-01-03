"Реал" обіграв "Сельту" та вийшов у лідери іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Сельтою" в домашньому матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, який відбувся на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", інформує УНН.
"Галактікос" зуміли завдати лише два удари у площину воріт "Сельти" за весь поєдинок, і обидва вони потрапили у ціль.
29-річний півзахисник Лукас відзначився з пасу Асенсіо на 6-й хвилині, а на 53 хвилині ситуація стала дзеркально протилежною - Асенсіо забив, Лукас асистував. Як наслідок 2:0.
Зауважимо, що "Реал" набрав 36 балів та вийшов на перший рядок Прімери. Мадридський "Атлетіко" (35) - на другому місці, у команди Дієго Сімеоне три матчі в запасі.