"Реал" обіграв "Сельту" та вийшов у лідери іспанської Прімери

"Галактікос" зуміли завдати лише два удари у площину воріт "Сельти" за весь поєдинок, і обидва вони потрапили у ціль.

29-річний півзахисник Лукас відзначився з пасу Асенсіо на 6-й хвилині, а на 53 хвилині ситуація стала дзеркально протилежною - Асенсіо забив, Лукас асистував. Як наслідок 2:0.

Зауважимо, що "Реал" набрав 36 балів та вийшов на перший рядок Прімери. Мадридський "Атлетіко" (35) - на другому місці, у команди Дієго Сімеоне три матчі в запасі.