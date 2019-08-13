"Реал" без Лунина уступил клубу экс-наставника "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В столице Италии - Риме, состоялся поединок хозяев поля "Ромы" с мадридским "Реалом" за который выступает Андрей Лунин, сообщает УНН.
Основное время товарищеской встречи не выявило победителя - 2:2. Хозяев отличился Перотти и Джеко, а за "галактикос" - Марсело и Каземиро. Однако в серии пенальти лучшим оказался клуб бывшего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки.
Украинский голкипер Лунин не принимал участия в данной баталии, ведь не был включенным в заявку.
Примечательно, что официальное название трофея - Mabel Green Cup, который был оформлен в виде дерева.
Деньги, вырученные от проведения матча, будут отправлены на обеспечение долголетия планеты.
Добавим, что чемпионат Италии для "Ромы" стартует 25 августа игрой с "Дженоа", а испанская Примера стартует для "Реала" матчем с "Сельтой" 17 августа.