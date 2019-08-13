"Реал" без Луніна поступився клубу екс-наставника "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У столиці Італії – Римі, відбувся поєдинок господарів поля "Роми" із мадридським "Реалом" за який виступає Андрій Лунін, повідомляє УНН.
Основний час товариської зустрічі не виявив переможця – 2:2. За господарів відзначився Перотті та Джеко, а за "галактікос" – Марсело і Каземіро. Проте в серії пенальті кращим виявися клуб колишнього наставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки.
Український голкіпер Лунін не приймав участі в даній баталії, адже не був включеним в заявку.
Примітно, що офіційна назва трофея – Mabel Green Cup, який був оформлений у вигляді дерева.
Гроші, виручені від проведення матчу, будуть відправлені на забезпечення довголіття планети.
Додамо, що чемпіонат Італії для "Роми" стартуватиме 25 серпня грою з "Дженоа", а іспанська Прімера стартуватиме для "Реала" матчем з "Сельтою" 17 серпня.