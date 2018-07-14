СБ ООН разрешил поставки в КНДР оборудования для связи между военными двух Корей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в пятницу поддержал заявку Республики Корея на исключение из списка товаров военного назначения, запрещенных для поставок Пхеньяна, оборудование для восстановления работы линий связи между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ТАСС, которое получило информацию о дипломатического источника.
“Запрос постпреда Южной Кореи был поддержан комитетом 1718”, — сообщил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о принятом решении.
“В соответствии с резолюцией 2397, позволяющей комитету предоставлять исключения в конкретных случаях для любых целей, согласующихся с задачами соответствующих резолюций СБ ООН, я направляю в комитет заявку со стороны правительства Республики Корея об исключении, касающуюся восстановления военных линий связи”, — говорится в запросе южнокорейского постпреда Чхо Тэ Юля.
Среди прочего, речь идет об двух экскаваторах, двух грузовиках, одном джипе, а также горюче-смазочных материалах и ином оборудовании.
Как сообщал УНН, КНДР отказалась создавать с США совместную рабочую группу по денуклеаризации.