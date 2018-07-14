РБ ООН дозволила постачання в КНДР устаткування для зв'язку між військовими двох Корей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Комітет Ради Безпеки ООН з санкцій щодо КНДР у п’ятницю підтримав заявку Республіки Корея на виключення зі списку товарів військового призначення, заборонених для поставок Пхеньяну, обладнання для відновлення роботи ліній зв’язку між збройними силами КНДР і Південної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ТАРС, яке отримало інформацію у дипломатичного джерела.
“Запит постійного представника Південної Кореї був підтриманий комітетом 1718”, — повідомив співрозмовник ТАРС, відповідаючи на питання про прийняте рішення.
“Відповідно до резолюції 2397, що дозволяє комітету надавати виключення в конкретних випадках для будь-яких цілей, які узгоджуються із завданнями відповідних резолюцій РБ ООН, я направляю в комітет заявку з боку уряду Республіки Корея про виключення, що стосується відновлення військових ліній зв’язку”, — йдеться в запиті південнокорейського постійного представника Чхо Те Юля.
Серед іншого, йдеться про два екскаватори, дві вантажівки, однин джип, а також паливно-мастильні матеріали і інше обладнання.
Як повідомляв УНН, КНДР відмовилася створювати з США спільну робочу групу з денуклеаризації.