Развели костер рядом с боеприпасами: в рф погибло 10 военных, еще 15 - пострадали

В начале ноября на полигоне под ростовом военные решили развести костер рядом с боеприпасами, в результате чего 10 военнослужащих рф погибли и еще 15 пострадали. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

росСМИ сообщают, 10 военнослужащих рф погибли и еще 15 пострадали в результате взрыва на полигоне под ростовом.

Происшествие случилось еще в начале ноября в 50 км от ростова. Предварительно, причиной взрыва стало то, что военные развели костер рядом с боеприпасами.

Напомним

В Украине самоликвидировался еще один российский генерал. Заместитель командира 14-го армейского корпуса, генерал владимир завадский, вероятно, подорвался на мине.