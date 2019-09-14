Разумков: в ВР понимают, что сегодня не время для политических распрей

"Мы понимаем, что сегодня не время для политических распрей, борьбы, у нас очень мало времени для тех преобразований, которые так ждет общество. И именно поэтому мы сегодня все, я подчеркиваю - все, представлены в парламенте. Именно потому, что у нас есть возможность сделать эти преобразования", - сказал Разумков.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил во время встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, что важным толчком для начала новых реформ в Украине стало снятие депутатской неприкосновенности.



