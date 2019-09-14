Разумков: у ВР розуміють, що сьогодні не час для політичних чвар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сьогодні у народних депутатів України немає часу для політичних конфліктів, важливо зосередитися на змінах, на які чекає суспільство. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.
"Ми розуміємо, що сьогодні не час для політичних чвар, боротьби, у нас дуже мало часу для тих перетворень, які так очікує суспільство. І саме тому ми сьогодні всі, я наголошую - всі, представлені в парламенті. Саме тому, що в нас є можливість зробити ці перетворення", - сказав Разумков.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив під час зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, що важливим поштовхом для початку нових реформ в Україні стало зняття депутатської недоторканності.