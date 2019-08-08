Разумков не поддержит кандидатуры Медведчука и Порошенко на должность вице-спикера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что не будет голосовать за пятого Президента Украины Петра Порошенко и политика Виктора Медведчука, если их выдвинут в качестве кандидатов на должность вице-спикера ВР. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передает УНН.
"Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, поддержит ли он Петра Порошенко в качестве кандидата на пост вице-спикера ВР.
Кроме того, Разумков отметил, что будет исходить из того, какие кандидатуры будут предложены оппозиционными политическими силами на должность вице-спикера. Но лично он также небудет голосовать за Медведчука.
"Если вы говорите о Медведчуке, то я лично голосовать за эту кандидатуру не буду", - сказал Разумков.
Напомним, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции.