Разумков не підтримає кандидатури Медведчука та Порошенка на посаду віце-спікера

“Я особисто за цю кандидатуру голосувати не буду”, — сказав Разумков відповідаючи на питання чи підтримає він Петра Порошенка як кандидата на посаду віце-спікера ВР.

Окрім того, Разумков зазначив, що буде виходити з того, які кандидатури будуть запропоновані опозиційними політичними силами на посаду віце-спікера. Але особисто він також, не буде голосувати за Медведчука.

“Якщо ви говорите про Медведчука, то я особисто голосувати за цю кандидатуру не буду”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков не виключає, що віце-спікером Верховної Ради дев’ятого скликання буде представник опозиції.