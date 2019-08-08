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Разумков не підтримає кандидатури Медведчука та Порошенка на посаду віце-спікера

Разумков не підтримає кандидатури Медведчука та Порошенка на посаду віце-спікера

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Очільник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що не буде голосувати за п'ятого Президента України Петра Порошенка та політика Віктора Медведчука, якщо їх висунуть як кандидатів на посаду віце-спікера ВР. Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН

“Я особисто за цю кандидатуру голосувати не буду”, — сказав Разумков відповідаючи на питання чи підтримає він Петра Порошенка як кандидата на посаду віце-спікера ВР.

Окрім того, Разумков зазначив, що буде виходити з того, які кандидатури будуть запропоновані опозиційними політичними силами на посаду віце-спікера. Але особисто він також, не буде голосувати за Медведчука.

“Якщо ви говорите про Медведчука, то я особисто голосувати за цю кандидатуру не буду”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков не виключає, що віце-спікером Верховної Ради дев’ятого скликання буде представник опозиції.

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