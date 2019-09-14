Разумков назвал войну и борьбу с коррупцией основными вызовами для Украины

"Мы понимаем те вызовы, которые перед нами стоят. Во-первых - это война, второе - это война с коррупцией, к сожалению, это две ключевые проблемы, с которыми на протяжении долгих лет борются, или делают вид, что борются украинские чиновники, но, к сожалению, это не соответствует тем реалиям, в которых так нуждаются люди", - сказал Разумков.

По его словам, внешние угрозы государство чувствует уже сегодня.

"Риски вы все понимаете, это внешние угрозы и это то противодействие, которое будет внутри государства. Мы это и сегодня уже чувствуем, но мы понимаем, что, имея консолидированную общую позицию со всеми и с теми, кто в большинстве, а также с теми, кто не входит в большинство, мы можем изменить наше государство", - отметил Разумков.

Напомним, по мнению главы правительства Гончарука, успех Украины это и есть ответ России в условиях ее агрессии.