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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111654 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103483 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110469 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119774 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148339 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148711 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Разумков назвал войну и борьбу с коррупцией основными вызовами для Украины

Разумков назвал войну и борьбу с коррупцией основными вызовами для Украины

Киев  •  УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Для Украины главным вызовом является война и борьба с коррупцией. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.

"Мы понимаем те вызовы, которые перед нами стоят. Во-первых - это война, второе - это война с коррупцией, к сожалению, это две ключевые проблемы, с которыми на протяжении долгих лет борются, или делают вид, что борются украинские чиновники, но, к сожалению, это не соответствует тем реалиям, в которых так нуждаются люди", - сказал Разумков.

По его словам, внешние угрозы государство чувствует уже сегодня.

"Риски вы все понимаете, это внешние угрозы и это то противодействие, которое будет внутри государства. Мы это и сегодня уже чувствуем, но мы понимаем, что, имея консолидированную общую позицию со всеми и с теми, кто в большинстве, а также с теми, кто не входит в большинство, мы можем изменить наше государство", - отметил Разумков.

Напомним, по мнению главы правительства Гончарука, успех Украины это и есть ответ России в условиях ее агрессии.

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