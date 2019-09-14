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Разумков назвав війну та боротьбу з корупцією основними викликами для України

Разумков назвав війну та боротьбу з корупцією основними викликами для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Для України головними викликами є війна та боротьба з корупцією. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.

"Ми розуміємо ті виклики, які перед нами стоять. По-перше – це війна, друге – це війна з корупцією, на жаль, це дві ключові проблеми, з якими протягом довгих років борються, або удають, що борються українські можновладці, але, на жаль, це не відповідає тим реаліям, які так потребують люди", - сказав Разумков.

За його словами, зовнішні загрози держава відчуває вже сьогодні.

"Ризики ви всі розумієте, це зовнішні загрози і це та протидія, яка буде всередині держави. Ми це і сьогодні вже відчуваємо, але ми розуміємо, що, маючи консолідовану спільну позицію зі всіма і з тими, хто є в більшості, і навіть з тими, хто не входить до більшості, ми можемо змінити нашу державу", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, на думку очільника уряду Гончарука, успіх України це і є відповідь Росії в умовах її агресії.

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