Разумков назвав війну та боротьбу з корупцією основними викликами для України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Для України головними викликами є війна та боротьба з корупцією. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.
"Ми розуміємо ті виклики, які перед нами стоять. По-перше – це війна, друге – це війна з корупцією, на жаль, це дві ключові проблеми, з якими протягом довгих років борються, або удають, що борються українські можновладці, але, на жаль, це не відповідає тим реаліям, які так потребують люди", - сказав Разумков.
За його словами, зовнішні загрози держава відчуває вже сьогодні.
"Ризики ви всі розумієте, це зовнішні загрози і це та протидія, яка буде всередині держави. Ми це і сьогодні вже відчуваємо, але ми розуміємо, що, маючи консолідовану спільну позицію зі всіма і з тими, хто є в більшості, і навіть з тими, хто не входить до більшості, ми можемо змінити нашу державу", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, на думку очільника уряду Гончарука, успіх України це і є відповідь Росії в умовах її агресії.