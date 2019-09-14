Гончарук висловився з приводу відносин з Росією

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Успіх України це і є відповідь Росії в умовах її агресії. При цьому РФ залишатиметься сусідньою з Україною державою, і потрібно усвідомити, як співіснувати з цією великою країною надалі. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час конференції YES у сбуоту, передає кореспондент УНН.

"Найкраща відповідь будь-якому агресору - це наш власний успіх, і нам потрібно продемонструвати, що ми успішні. Ми як уряд будемо концентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. Це наша асиметрична відповідь будь-якій агресії зараз", - сказав Гончарук.

Проте, він зауважив, що Росія залишатиметься сусідньою з Україною державою. Прем'єр додав, що необхідно усвідомлювати, як співіснувати надалі, і Кабмін в цьому має бути прагматичний.

"Наші погляди з часів Майдану насправді в цьому плані ніяк не змінилися, але це ніяк не відміняє того, що Росія - це наш найбільший сусід, і просто потрібно усвідомити, як співіснувати з цією великою країною надалі", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, Гончарук розповів про головне завдання нового уряду.

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