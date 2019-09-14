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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50497 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109995 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101882 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109050 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119126 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147988 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148442 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Гончарук высказался по поводу отношений с Россией

Гончарук высказался по поводу отношений с Россией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Успех Украины это и есть ответ России в условиях ее агрессии. При этом РФ будет оставаться соседним с Украиной государством, и нужно понять, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время конференции YES в сбуоту, передает корреспондент УНН.

"Лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех, и нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. Это наш асимметричный ответ любой агрессии сейчас", - сказал Гончарук.

Однако он отметил, что Россия будет оставаться соседним с Украиной государством. Премьер добавил, что необходимо осознавать, как сосуществовать в дальнейшем, и Кабмин в этом должен быть прагматичным.

"Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились, но это никак не отменяет того, что Россия - это наш самый большой сосед, и просто нужно понять, как сосуществовать с этой большой страной дальше", - сказал Гончарук.

Напомним, Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства.

Украинские Национальные Новости

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