Гончарук высказался по поводу отношений с Россией

"Лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех, и нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. Это наш асимметричный ответ любой агрессии сейчас", - сказал Гончарук.

Однако он отметил, что Россия будет оставаться соседним с Украиной государством. Премьер добавил, что необходимо осознавать, как сосуществовать в дальнейшем, и Кабмин в этом должен быть прагматичным.

"Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились, но это никак не отменяет того, что Россия - это наш самый большой сосед, и просто нужно понять, как сосуществовать с этой большой страной дальше", - сказал Гончарук.

Напомним, Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства.