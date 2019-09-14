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Гончарук розповів про головне завдання нового уряду

Гончарук розповів про головне завдання нового уряду

Київ • УНН

 • 16063 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Головне завдання нового українського уряду - це дати можливість українцям бути собою, бути чесними один перед одним, що дозволить їм насправді стати щасливими. Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.

"…я не хочу, щоб українські журналісти погоджувалися плодити фейки задля того, аби заробити якусь копійчину, я не хочу, щоб українські підприємці ховалися від держави і брехали їй, а потім, коли вони йшли в банк, щоб отримати кредит, що нормально в сучасному світі, підробляли документи. Я не хочу, щоб великий український бізнес змушений був вигадувати якісь неіснуючі угоди, компанії за кордоном, щоб зберегти та вивезти звідси свої гроші, все це має піти у минуле", - розповів Гончарук.

За його словами, він бачить головним завданням українського уряду створення комфортних умов для українців, де громадянам не доведеться брехати та порушувати закони заради виживання.

"Я хочу, щоб українці нарешті отримали можливість бути собою, і таким чином отримали можливість насправді бути щасливими, бути чесними один перед одними. На мою особисту думку, це і є головне завдання нового українського уряду", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що Україна зрештою опиниться у європейській сім’ї.

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