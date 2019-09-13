Україна планує приєднатись до енергоринку ЄС у 2025 році - Прем'єр

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україна планує приєднатись до європейського енергетичного ринку у 2025 році і зацікавлена в естонському досвіді. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі із президентом Естонії Керсті Кальюланд під час її візиту до України, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.