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Україна планує приєднатись до енергоринку ЄС у 2025 році - Прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україна планує приєднатись до європейського енергетичного ринку у 2025 році і зацікавлена в естонському досвіді. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі із президентом Естонії Керсті Кальюланд під час її візиту до України, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

"Наші країни мають спільний історичний досвід. Вірю, що Україна зрештою опиниться у європейській сім’ї і ми знову зустрінемося в рамках об’єднання", – сказав Гончарук.

Він наголосив, що Україна має намір лібералізувати енергетичний ринок та відмовитись від радянських Житлового та Трудового кодексів, які були прийняті ще в 60-х роках та є абсолютно неефективними.

"Ми зацікавлені в естонському досвіді інтеграції до європейського енергетичного ринку. В наших планах приєднатись до енергоринку Європи вже в 2025 році", – додав Прем’єр.

Гончарук додав, що його уряд зацікавлений в тому, щоб глибше зрозуміти досвід Естонії в побудові "держави в смартфоні" і застосуванні сучасних технологій в управлінні державою.

Глава уряду також сподівається, що співпраця між бізнесом та громадянським суспільством двох країн буде міцнішою з кожним роком.

Він додав, що новий уряд знає про окремі складнощі роботи естонських компаній в Україні. "Моя команда про всі кейси знає. Ми приділяємо багато уваги цим питанням. Сподіваюсь, що найближчим часом знайдемо рішення, яке дозволить нам захистити права естонських інвесторів в Україні", – додав голова уряду.

Нагадаємо, президент Естонії під час візиту в Україну зустрінеться з Президентом України.

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