Президент Естонії відвідає Україну та зустрінеться з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У п’ятницю, 13 вересня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка відвідає Україну з робочим візитом. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
Так, повідомляється, що завтра о 17:20 відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.
Зустріч відбудеться в Будинку Городецького на Банковій.
Зазначимо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з главою Фінляндії Саулі Нііністьо.