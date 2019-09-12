Президент Эстонии посетит Украину и встретится с Зеленским

Так, сообщается, что завтра в 17:20 состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ.

Встреча состоится в Доме Городецкого на Банковой.

Отметим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Финляндии Саули Ниинистьо.