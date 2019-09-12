Президент Эстонии посетит Украину и встретится с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В пятницу, 13 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
Так, сообщается, что завтра в 17:20 состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ.
Встреча состоится в Доме Городецкого на Банковой.
Отметим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Финляндии Саули Ниинистьо.