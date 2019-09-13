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Украина планирует присоединиться к энергорынку ЕС у 2025 году - Премьер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку в 2025 году и заинтересована в эстонском опыте. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд во время ее визита в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина в конце концов окажется в европейской семье и мы снова встретимся в рамках объединения", - сказал Гончарук.

Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - добавил Премьер.

Гончарук добавил, что его правительство заинтересовано в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в построении "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управлении государством.

Глава правительства также надеется, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом.

Он добавил, что новое правительство знает об отдельных сложностях работы эстонских компаний в Украине. "Моя команда обо всех кейсах знает. Мы уделяем много внимания этим вопросам. Надеюсь, что в ближайшее время найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине", - добавил глава правительства.

Напомним, президент Эстонии во время визита в Украину встретится с Президентом Украины.

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