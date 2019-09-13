Украина планирует присоединиться к энергорынку ЕС у 2025 году - Премьер

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку в 2025 году и заинтересована в эстонском опыте. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд во время ее визита в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.