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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50385 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109978 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101865 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109035 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119120 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147985 просмотра

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Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства

Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства

Киев  •  УНН

 • 16055 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Главная задача нового украинского правительства - это дать возможность украинцам быть собой, быть честными друг перед другом, что позволит им на самом деле стать счастливыми. Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.

"...я не хочу, чтобы украинские журналисты соглашались плодить фейки для того, чтобы заработать какую-то копейку, я не хочу, чтобы украинские предприниматели прятались от государства и лгали ему, а потом, когда они шли в банк, чтобы получить кредит, что нормально в современном мире, подделывали документы. Я не хочу, чтобы крупный украинский бизнес вынужден был придумывать какие-то несуществующие соглашения, компании за рубежом, чтобы сохранить и вывезти отсюда свои деньги, все это должно уйти в прошлое", - рассказал Гончарук.

По его словам, он видит главной задачей украинского правительства создание комфортных условий для украинцев, где гражданам не придется врать и нарушать законы ради выживания.

"Я хочу, чтобы украинцы наконец получили возможность быть собой, и таким образом получили возможность на самом деле быть счастливыми, быть честными друг перед другом. По моему личному мнению, это и есть главная задача нового украинского правительства", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что Украина в конце концов окажется в европейской семье.

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