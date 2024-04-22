Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 52-летнего военнослужащего

Винницкий городской суд отправил под стражу без возможности внесения залога 52-летнего военнослужащего, которого подозревают в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области. Об этом сообщает суд, передает УНН.

В ВМС ВО состоялось судебное заседание, в котором следственный судья рассмотрел ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для мужчины, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ст. 348 УК Украины.

"По результатам судебного рассмотрения, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Сообщается, что судом установлено, что 20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области работниками полиции было остановлено транспортное средство, которое двигалось по встречной полосе движения, нарушая комендантский час.

Указанный автомобиль был остановлен для проверки. Во время проверки работник полиции заметил, что остановленный автомобиль имеет значительную нагрузку на ось, а потому попросил водителя открыть багажное отделение. Однако, на законное требование полицейского вышел не водитель, а пассажир транспортного средства и открыл багажное отделение, где находились подозрительные ящики и другое военное имущество. В дальнейшем, на законное требование полицейского открыть ящики, пассажир нанес последнему удары по голове от чего полицейский упал на землю и потерял сознание.

Другой патрульный, который находился возле служебного автомобиля, быстро сориентировавшись, применил табельное оружие, однако нападавшие открыли огонь по полицейским и скрылись с места совершения преступления.

В результате действий подозреваемого один полицейский погиб на месте происшествия, другой госпитализирован в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга и огнестрельное ранение.

Добавим

Прокуратура настаивает на применении содержания под стражей без возможности внесения залога к двум военнослужащим.

Контекст

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.

ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля.