Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 52-летнего военнослужащего
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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 52-летнего военнослужащего
Суд арестовал 52-летнего военнослужащего за расстрел полицейских в Винницкой области.
Украина восстановила более 500 медучреждений, которые разрушили войска рф - Минздрав
За два года после полномасштабного вторжения россии Украина восстановила 513 медицинских учреждений из 1 581 поврежденных и 210 полностью разрушенных, несмотря на постоянные бомбардировки и атаки со стороны рф.
Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев
Президент Зеленский вручил высшие государственные награды, в частности ордена "Золотая Звезда" и "Крест военных заслуг", украинским военнослужащим и семьям погибших Героев за их мужество и защиту Украины.
Министрам ЕС не удалось пообещать Украине Patriot на ключевой встрече - СМИ
Министры ЕС не смогли пообещать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot на ключевой встрече, несмотря на давление о предоставлении большей поддержки в сфере противовоздушной обороны на фоне усиления атак со стороны России.
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
Правительство не смогло должным образом защитить тепловые электростанции от российских ракетных ударов, выделив средства только на первый уровень защиты от вражеских ударов. Ранее чиновники хвастались "беспрецедентной защитой", не решая проблему нехватки финансирования для лучшей обороны ТЭС.
Обсудили поддержку Украины, санкционное давление на рф: в МИД приняли копии верительных грамот у послов Таиланда и Австралии
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига принял копии верительных грамот от новоназначенных послов Таиланда и Австралии в Украине и обсудил с ними поддержку Украины, санкционное давление на россию и укрепление двусторонних отношений.
Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу
Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.
В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле
россия и Китай почти полностью отказались от доллара США в своих взаимных расчетах, и более 90% транзакций между двумя странами теперь осуществляются в их национальных валютах.
МИД Чехии снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену
Чехия снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне для борьбы с угрозой российской разведки и шпионской деятельности в Европе.
кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше
россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит американское ядерное оружие на своей территории.